الهضيبي: دبلوماسية السيسي النشطة تعيد صياغة التحالفات وتعزز أمن المنطقة

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن التحركات الدبلوماسية المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية ليست مجرد زيارات روتينية، بل تمثل خطوات مدروسة لإعادة ترتيب البيت العربي وتعزيز التحالفات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الأمن القومي المصري والعربي، منوها عن أن بدء الجولة باستضافة القمة الثلاثية في القاهرة مع الرئيس الفرنسي ماكرون والملك عبدالله الثاني، ثم اللقاء مع رئيس إندونيسيا، ووصولا إلى الجولة الخليجية التي شملت قطر والكويت، كلها محطات تبرز قدرة الدولة المصرية على التحرك الفعال في أكثر الملفات حساسية، وفي توقيت بالغ الدقة.

تحركات السيسي تعزز من فرص التهدئة داخل القطاع

وأضاف "الهضيبي"، أن مصر تلعب الأن دور الوسيط النزيه والمسؤول في الأزمة الفلسطينية، وتحركاتها الدبلوماسية الأخيرة تعزز من فرص التهدئة وفتح ممرات إنسانية للأهالي في قطاع غزة، وهو ما تدعمه الدول الكبرى مثل فرنسا، كما ظهر خلال القمة الثلاثية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر والكويت لها أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية مهمة، حيث تمثل هاتان الدولتان شريكين استراتيجيين لمصر في ملفات حيوية، خاصة ملف الطاقة والاستثمارات والتعاون الأمني في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات متزايد

تتحركات السيسي تعكس التحرك الفعال في أكثر الملفات حساسي

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التحرك الرئاسي جاء مدعوما بقاعدة شعبية صلبة وتأييد برلماني واضح، وهو ما يعكس ثقة الداخل قبل الخارج في القيادة المصرية، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تعزز من مكانة مصر كمرجعية إقليمية وصوت عاقل في محيط يموج بالصراعات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط إلى التهدئة، بل إلى إعادة بناء منظومة أمن عربي جماعي، تستند إلى التنسيق وتبادل المعلومات والدعم السياسي والاقتصادي، وهو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن ما تشهده الدبلوماسية المصرية حاليا هو تجسيد حي لمفهوم الدولة القوية صاحبة القرار المستقل والرؤية الواضحة، وهو ما سيكون له أثر كبير على خريطة التحالفات في المنطقة خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أنه لا بديل عن تنفيذ الرؤية المصرية من أجل إنهاء الصراع القائم واستعادة استقرار المنطقة.