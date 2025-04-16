مصطفى شوقي في ضيافة "الحرملك" بالمسرح المكشوف بالأوبرا.. الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلًا لفرقة الحرملك للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عبد المنعم، وتستضيف الفنان مصطفى شوقى، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ١٨ أبريل على المسرح المكشوف.

نخبة من أغاني الزمن الجميل

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال الموسيقى العربية التراثية، والمعاصرة بجانب مجموعة من المؤلفات الخاصة بالفرقة منها موسيقى أم كلثوم - دندنة، ميدلى الجسمى - لطيفة - سعاد حسني - طرب ، كوكتيل فوزى وعبد المطلب، وحشتنى، بتونس بيك، إبعاد كنتم، الأطلال، قال جانى بعد يومين، سهر الليالى، والله تستاهل، يا سيدى مسى، يادنيا سمعانى، بالإضافة لعزف منفرد للدكتورة مروة عبد المنعم.. أداء سوزان عبد المنعم، مى عمرو، رضوى طارق، رحاب صالح.

تضم الفرقة العازفين الدكتورة نهال محمد (كمان )، بسملة مجدى ( قانون )، غدير الجمال ( كى بورد )، اروى جمال ( درامز )،جينا نادر ( ايقاع )، الاء صقر ( رق )، كيرا ( تشيللو ) والدكتورة ريهام زيدان (بيز جيتار ).

يذكر أن فرقة الحرملك للموسيقي والغناء تأسست عام 2017 من عازفات ومطربات محترفات، بقيادة الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم وتقدم ألوانًا مختلفة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة، قدمت الفرقة أولى حفلاتها ببيت السحيمي الأثري ونالت الاعجاب والاستحسان.