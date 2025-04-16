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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أكاديمية الفنون تشارك في احتفالية "محفوظ في القلب"

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
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في إطار طار احتفال وزارة الثقافة المصرية بالأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ، وذلك في احتفالية استثنائية بعنوان "محفوظ فى القلب".. لعزة الهوية المصرية، تنظم أكاديمية الفنون  برئاسة الدكتور غادة جبارة ومن خلال المعهد العالي للسينما ندوة بعنوان "عالم نجيب محفوظ وعبقرية السرد المصري بين السينما والمسرح"، تحت إشراف الدكتور إيمان يونس عميد المعهد.


يحاضر في الندوة كل من الدكتورة دينا فؤاد أستاذ السيناريو بالمعهد والدكتورة ياسمين عبدالحسيب الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ويدير الندوة الدكتور أشرف راجح الأستاذ بقسم السيناريو.

 

تقام الندوة غداً الخميس الموافق 17 ابريل فى تمام الساعة الثانية ظهرا بمدرج ( 1 ) بالمعهد.

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