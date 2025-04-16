رئيس جامعة المنوفية يتفقد معرض المشروعات التطبيقية بالأسبوع البيئي الثاني عشر

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية معرض المشروعات التطبيقية المقام ضمن مهرجان الأسبوع البيئي الثاني عشر تحت شعار "المشروعات التطبيقية.. رؤى وتحديات" تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم ريادة الأعمال والابتكار بتعزيز المشروعات الناشئة.

وبحضور الدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة، والدكتور حسام الفل عميد معهد الأورام والراعي الرسمي لمسابقة المشروعات التطبيقية، والدكتور محمد السمباوي مدير معهد الأورام ، والدكتورة الشيماء حنفي أستاذ طب الأورام لمعهد الأورام وإيهاب حجازي المدير الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في المسابقة.

٦٩ مشروعاً مقدماً من ١٧ من كليات الجامعة

وتفقد الدكتور أحمد القاصد ٦٩ مشروعاً مقدماً من ١٧ من كليات الجامعة حيث تم تصعيد ٢٥ مشروعاً على مستوى كليات الجامعة للمنافسة على جائزة مسابقة أفضل المشروعات التطبيقية بجامعة المنوفية.

رئيس الجامعة يشيد بالمشروعات المقدمة والابتكارات العلمية

أشاد رئيس الجامعة بالمشروعات المقدمة والابتكارات العلمية والمشغولات النسيجية الفنية واليدوية والمنتجات الكيماوية، وتكنولوجية، التي صعنها الطلاب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكليات، مؤكداً أن الجامعة حريصة على دعم كوادرها العلمية وباحثيها وطلابها، مؤكدا أهمية المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030.