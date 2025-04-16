اتحاد العمال: مبروك لعمال مصر القانون الجديد وننتظر القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية

توجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، بالشكر الي وزير العمل محمد جبران والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على ما بذلوه من جهد لصدور مشروع قانون العمل الجديد.

مناقشات مشروع قانون العمل الجديد

وأكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد، شهد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

عقد جلسات حوار مجتمعي

وأشار رئيس الاتحاد إلى ما قام به وزير العمل محمد جبران من عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقانون ومناقشتهم المستفيضة لكل مواده، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك المؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي

ولفت رئيس الاتحاد، الي أن سرعة إصدار هذا التشريع، هو توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بـسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة صدور قانون العمل

وأرسل الجمل بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة صدور القانون وإقراره النهائي بمجلس النواب، مضيفا أن القانون يشهد توازنا كبيرا والجميع في انتظار القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية له بعد اعتماده من رئيس الجمهورية.