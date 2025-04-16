بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم مروع بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، منذ قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق كوم بلاج أمام قرية نمرة 5 التابعة لمركز إدكو في محافظة البحيرة.

حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق كوم بلاج أمام قرية نمرة 5 التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص في الحال، وتم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إدكو المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، بينما أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص آخرين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

أسماء المصابين بالحادث

والمصابين هم كل من:" أحمد السيد محمد عبد الله، 35 عاما، محمود مصطفي، 34 عاما، مصطفي محمج، 32 عاما، علاء رزق رمضان، 40 عاما، أحمد رفعت عوينات، 30 عاما، السيد محمد رمضان، 49 عاما، و3 أخرين مجهولي الهوية"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين بمستشفي إدكو المركزي.

والمتوفين هم كل من:" شروق أحمد حسن، 55 عاما، أحمد محمد جبريل، 55 عاما، وجثة مجهولة الهوية"، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات ملاكى بطريق أسيوط الزراعي ناحية عزبة شلقامى بمركز منفلوط وتم نقلهم لمستشفي منفلوط المركزى.

وتلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات ملاكي بالطريق الزراعى ناحية عزبة شلقامى ووجود مصابين.

وبالانتقال إلى موقع الحادث والإسعاف تبين من المعاينة والفحص تصادم السيارات أرقام " 4736 ي م ج، و629 ه ل ه، و4578 ص ع ر " ملاكي.وأسفر الحادث عن كلا من " هشام. م. أ "، و" عمر. م. ج "، و" علاء الدين. م. ع " وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط النموذجي. وتم رفع آثار الحادث، وجار العرض على النيابة العامة.