رئيس جامعة جنوب الوادي يدلى بصوته في انتخابات مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس

أجريت اليوم بجامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة انتخابات مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم والتي عقدت بمقر الصندوق بكلية الطب.

كان الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة قد ادلى بصوته في الانتخابات، وكان في استقباله الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب

المشاركة الإيجابية

أشاد رئيس الجامعة بالمشاركة الايجابية من اعضاء هيئة التدريس وعبر عن سعادته بالإقبال الكبير من أعضاء الصندوق بمختلف كليات الجامعة على المشاركة حيث شهدت الانتخابات إقبالًا كبيرًا من جانب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف كليات الجامعة للإدلاء بأصواتهم واختيار خمسة أعضاء من بين عشرة مرشحين، كما ادلى الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصوته فى الانتخابات.

انتخابات مجلس إدارة صندوق العلاج

وشهد مشاركة رئيس الجامعة في انتخابات مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة الأسبق وعمداء الكليات

تكونت لجنة الإشراف على الانتخابات من الدكتور عبد البارى حمدان عميد كلية الحقوق، طروب طلبة امين الجامعة، على عامر مدير عام ادارة الشئون القانونية وعماد كمال مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة.