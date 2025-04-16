محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء رصف شارع كسر الحجر الأسبوع القادم

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهات لسرعة الانتهاء من استكمال أعمال الرصف بشارع كسر الحجر خلال الأسبوع القادم لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة للمواطنين والزائرين المترددين على هذا الطريق الحيوي الذي يمتد من المحكمة وحتى السيل، وبالتالي تخفيف أي معاناة عنهم، وذلك من أجل الإسراع بنهو المشروعات الجارية، وخاصة في الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية.

محافظ أسوان يعقد اجتماعا موسعا

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ أسوان بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، فضلا عن مسؤولي الجهات المختصة.

محافظ أسوان بشدد على ضرورة الانتهاء من ربط خطوط الصرف الصحي

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بضرورة الإنتهاء من ربط خطوط الصرف الصحي، وإزالة أي عوائق تعترض تنفيذ أعمال الرصف، ليتم على الفور يوم الإثنين القادم استكمال رصف الطريق فى المسافة الممتدة من ميدان الزلابية ووصولاً إلى كوبرى السيل بطول 1.2 كم، وبالتوازي مع ذلك يتم نهو الفرعيات الجانبية أمام كلية الدراسات الإسلامية والمرور وعزبة الحدود.

محافظ أسوان يوجه بالمتابعة الميدانية

ووجه محافظ أسوان بقيام لجنة مختصة برئاسة معاون المحافظ بالمتابعة الميدانية للموقع الخاص بربط خطوط التغذية الرئيسية أمام المحكمة لتوفير القطع الخاصة بالغرف لسرعة تركيبها تواكبا مع ما يتم تنفيذه من أعمال في المسافة المتبقية حتى منطقة السيل ليتسنى الانتهاء من رصف شارع كسر الحجر بشكل كامل خلال المدة المحددة.

وخلال الاجتماع أعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بجهاز التعمير لاستكمال الطبقة السطحية النهائية بطريق كيما / السماد بطول 4 كم في المسافة من كوبري السيل حتى المدينة الصناعية بالعلاقي.

وكلف محافظ أسوان بأن يتم في ذات الوقت نهو أعمال الإنارة بهذا الطريق الحيوي الذي يصل إلى كوبرى الشيخ عيسى بالجوزيرة ليكون إجمالي طول الطريق 8 كم بما يساهم في تحقيق الإنسياب المروري المطلوب لحركة المواطنين والمركبات المترددة عليه.

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