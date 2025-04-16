فعاليات مهرجان مسرح الجنوب تدخل البهجة على أطفال معهد الأورام بقنا

نظّمت إدارة مهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب في دورته التاسعة برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، مجموعة من العروض الفنية والترفيهية للأطفال المرضى بمعهد الأورام بمحافظة قنا، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال مدير المعهد، والنائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب.

تضمنت الفعاليات عروض الأراجوز التي قدمها فريق صندوق التنمية الثقافية، بمشاركة الفنانين صابر شيكو وخليل عواد، حيث قدّما حكايات شعبية مستوحاة من التراث المصري مثل "عم عثمان الكسول" و"فلفل وفلفلة"، كما قُدمت فقرات غنائية متنوعة منها "الأقصر بلدنا"، و"طلع الفجر"، و"لسه فاكر"، و"يا أغلى اسم في الوجود"، و"قمرٌ".

كما شاركت فرقة أطفال الفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة بقيادة المدرب محمد برقع، بعدد من العروض الاستعراضية منها "عظمة على عظمة"، "صعيدي"، "التنورة"، "البحر بيضحك ليه"، "حلاوة شمسنا"، "من قلب الدنيا"، و"علشان نكون مع بعض".

وشهدت الفعاليات كذلك عروض "المكتبة المتنقلة" التي يقدمها الفنان ربيع زين، أخصائي مشروع المكتبة المتنقلة بمؤسسة مصر الخير، حيث شملت جلسات حكي تربوي، وألعابًا تعليمية، وقراءة حرة، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وتنمية القدرات الإبداعية لدى الأطفال، مع التركيز على دعم حرية التعبير.

وفي ختام الفعالية، تم توزيع الهدايا من ألعاب ومجلات على الأطفال، وسط أجواء من البهجة والتفاعل الكبير من جانبهم.

يُذكر أن الدورة التاسعة من مهرجان شباب الجنوب، والمقامة بمحافظة قنا وتستمر حتى 20 أبريل الجاري، تُقام تحت اسم الراحلة د. عايدة علام، وتحتفي بالمسرح الفلسطيني هذا العام، تحت شعار "المسرح مقاومة"، وبرعاية وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، ومحافظة قنا، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، ومدينة دريمز، ودار الوفاء للطباعة والنشر، وجمعية التنمية والبيئة والمجتمع بدندرة، ومجلة "المشهد المسرحي"، وجمعية "أنا المصري" بقنا.

IMG-20250416-WA0013

IMG-20250416-WA0012

IMG-20250416-WA0011