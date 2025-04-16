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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

19 إبريل.. منتخب الكرة النسائية للصالات يغادر إلى المغرب استعدادًا لبطولة إفريقيا

الكرة النسائية للصالات
الكرة النسائية للصالات
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يغادر صباح يوم السبت المقبل الموافق 19 إبريل المنتخب الوطني للكرة النسائية للصالات، بقيادة نادر رشاد، المدير الفني إلى دولة المغرب.

المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات

حيث سيشارك منتخب الكرة النسائية للصالات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي لأول مرة في تاريخه، ويستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 من الشهر الحالي، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

وجاءت قائمة اللاعبات النهائية للمشاركة في البطولة وهن:

 يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - مني السيد محمد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - اسماء علي محمد - ميرنا محسن عبد الغني - ندي إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد -  آية محمد عزب - فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.

 

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