محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مبني مستشفي الرمد الجديد بشبين الكوم

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتفقد آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين، بحضور مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، مدير مستشفي الرمد بشبين الكوم، مدير مديرية الطرق، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم والمستشار الهندسي للمحافظة .

حيث تفقد محافظ المنوفية إنشاءات المبنى الجديد لمستشفى رمد شبين الكوم على مساحة 1000م2 بتكلفة 40 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية بإجمالي 5 أدوار.

ومن المقرر أن يضم المبنى الجديد 6 غرف عمليات و18 عيادة متخصصة لأقسام الرمد و35 سرير استقبال داخلي , مشددا علي ضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة للمساهمة في استيعاب المزيد من الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى والحد من التكدس وتسهيل الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى .

المحافظ يتفقد أعمال الرصف



كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تجهيز الرصف المتكاملة بمتفرعات شارع أسامة علام بعدد 10 شوارع ضمن خطة تطوير العشوائيات بنطاق حي شرق شبين الكوم ، والتي تضمنت أعمال قطع الفرمة ورفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء أرصفة وتركيب بلاعات مياه الأمطار ، كما تفقد أعمال قطع الفرمة بطريق أحمد حشمت " عمارات الراهب "، تمهيداً لبدء أعمال التطوير والرصف، كونه طريق هام وحيوي ولخدمة سكان المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب.

ووجه المحافظ بضرورة متابعة الأعمال والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة .

أبو ليمون يتابع استكمال أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم



واختتم المحافظ جولته بتفقد إستكمال أعمال تطوير وتجميل قطاع جديد لكورنيش شبين الكوم القديم (المسافة بين كوبرى مبارك وكوبرى عمر أفندي) وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وخلق متنزهات للمترددين علي العاصمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

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