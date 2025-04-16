أحكام رادعة بالسجن المشدد لرئيس حي ومهندس تنظيم بمحافظة القاهرة

تلقت منظومة الشكاوى والبلاغات بهيئة الرقابة الإدارية في واقعتين منفصلتين تضرر بعض المواطنين من استغلال رئيس حي ومدير تنظيم بمنطقة جنوب القاهرة، وكذا مدير إدارة هندسية بأحد أحياء شرق القاهرة لسلطاتهم الوظيفية في إيقاف إجراءات استصدار تراخيص بناء رغم أحقيتهم في استخراجها وطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استكمال الإجراءات القانونية

التحريات تكشف كواليس الواقعة

وبإجراء التحريات تبين صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبناء على قرار النائب العام تم ضبط المتهمين حال تقاضيهم مبالغ الرشوة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات

أحكام رادعة بعد إحالة القضيتين إلى المحكمة

وتم إحالة القضيتين إلى المحاكم المختصة، وقد صدر الحكم بمعاقبة المتهمين بأحكام رادعة تراوحت بين السجن المشدد 7 سنوات والحبس 5 سنوات والغرامة المالية

جهود هيئة الرقابة الإدارية

وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية التزامها الثابت باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين.