مروان محسن يقود هجوم الجونة أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الجونة أمام مودرن سبورت كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد علاء.

وفي خط الدفاع: أحمد عبدالرسول – أحمد العش – أحمد مجدي كهربا – اليو جاتا.

وفي خط الوسط: حافظ ابراهيم – بلال السيد – أحمد رضا – أرنو راندرياتنيناينا – اوجو صامويل.

وفي خط الهجوم: مروان محسن.

ويواجه الجونة نظيره مودرن سبورت في الساعة الرابعة عصرا اليوم الأربعاء في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الجونة ومودرن سبورت

يلتقي الفريقان في مباراة قوية عصر اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة بالغردقة، ويسعى الفريق الساحلي باستمرار تقديم اداء متميز لضمان الفوز في المسابقة والتأهل.