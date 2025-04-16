أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في ختام تعاملات اليوم 16 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وسط تحركات طفيفة في أسعار البيع والشراء لبعض العملات.

وفيما يلي تعرض "البوابة نيوز" أبرز أسعار العملات الأجنبية والعربية كما جاءت في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعتها بصفة مستمرة والتي جاءت كالتالي:

العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي (USD):

سعر الشراء: 51.0357 جنيه

سعر البيع: 51.1742 جنيه

اليورو (EUR):

سعر الشراء: 57.9970 جنيه

سعر البيع: 58.1645 جنيه

الجنيه الإسترليني (GBP):

سعر الشراء: 67.7346 جنيه

سعر البيع: 67.9235 جنيه

الدولار الكندي (CAD):

سعر الشراء: 36.6609 جنيه

سعر البيع: 36.7710 جنيه

الفرنك السويسري (CHF):

سعر الشراء: 62.5591 جنيه

سعر البيع: 62.7519 جنيه

الين الياباني (JPY):

سعر الشراء: 35.7668 جنيه

سعر البيع: 35.8664 جنيه

الدولار الأسترالي (AUD):

سعر الشراء: 32.5097 جنيه

سعر البيع: 32.6133 جنيه

الكرونة السويدية (SEK):

سعر الشراء: 5.1953 جنيه

سعر البيع: 5.2107 جنيه

الكرونة النرويجية (NOK):

سعر الشراء: 4.7993 جنيه

سعر البيع: 4.8142 جنيه

الكرونة الدنماركية (DKK):

سعر الشراء: 7.7679 جنيه

سعر البيع: 7.7894 جنيه

اليوان الصيني (CNY):

سعر الشراء: 6.9847 جنيه

سعر البيع: 7.0051 جنيه

العملات العربية:

الدرهم الإماراتي (AED):

سعر الشراء: 13.8937 جنيه

سعر البيع: 13.9333 جنيه

الريال السعودي (SAR):

سعر الشراء: 13.6005 جنيه

سعر البيع: 13.6381 جنيه

الدينار الكويتي (KWD):

سعر الشراء: 166.3918 جنيه

سعر البيع: 166.9521 جنيه

الدينار البحريني (BHD):

سعر الشراء: 135.3840 جنيه

سعر البيع: 135.7729 جنيه

الريال القطري (QAR):

سعر الشراء: 13.9828 جنيه

سعر البيع: 14.0577 جنيه

الريال العُماني (OMR):

سعر الشراء: 132.5534 جنيه

سعر البيع: 132.9302 جنيه

الدينار الأردني (JOD):

سعر الشراء: 71.8813 جنيه

سعر البيع: 72.2799 جنيه.