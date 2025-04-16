أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في ختام تعاملات اليوم 16 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وسط تحركات طفيفة في أسعار البيع والشراء لبعض العملات.
وفيما يلي تعرض "البوابة نيوز" أبرز أسعار العملات الأجنبية والعربية كما جاءت في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعتها بصفة مستمرة والتي جاءت كالتالي:
العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي (USD):
سعر الشراء: 51.0357 جنيه
سعر البيع: 51.1742 جنيه
اليورو (EUR):
سعر الشراء: 57.9970 جنيه
سعر البيع: 58.1645 جنيه
الجنيه الإسترليني (GBP):
سعر الشراء: 67.7346 جنيه
سعر البيع: 67.9235 جنيه
الدولار الكندي (CAD):
سعر الشراء: 36.6609 جنيه
سعر البيع: 36.7710 جنيه
الفرنك السويسري (CHF):
سعر الشراء: 62.5591 جنيه
سعر البيع: 62.7519 جنيه
الين الياباني (JPY):
سعر الشراء: 35.7668 جنيه
سعر البيع: 35.8664 جنيه
الدولار الأسترالي (AUD):
سعر الشراء: 32.5097 جنيه
سعر البيع: 32.6133 جنيه
الكرونة السويدية (SEK):
سعر الشراء: 5.1953 جنيه
سعر البيع: 5.2107 جنيه
الكرونة النرويجية (NOK):
سعر الشراء: 4.7993 جنيه
سعر البيع: 4.8142 جنيه
الكرونة الدنماركية (DKK):
سعر الشراء: 7.7679 جنيه
سعر البيع: 7.7894 جنيه
اليوان الصيني (CNY):
سعر الشراء: 6.9847 جنيه
سعر البيع: 7.0051 جنيه
العملات العربية:
الدرهم الإماراتي (AED):
سعر الشراء: 13.8937 جنيه
سعر البيع: 13.9333 جنيه
الريال السعودي (SAR):
سعر الشراء: 13.6005 جنيه
سعر البيع: 13.6381 جنيه
الدينار الكويتي (KWD):
سعر الشراء: 166.3918 جنيه
سعر البيع: 166.9521 جنيه
الدينار البحريني (BHD):
سعر الشراء: 135.3840 جنيه
سعر البيع: 135.7729 جنيه
الريال القطري (QAR):
سعر الشراء: 13.9828 جنيه
سعر البيع: 14.0577 جنيه
الريال العُماني (OMR):
سعر الشراء: 132.5534 جنيه
سعر البيع: 132.9302 جنيه
الدينار الأردني (JOD):
سعر الشراء: 71.8813 جنيه
سعر البيع: 72.2799 جنيه.