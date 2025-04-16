محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات عدد من المدارس بشبين الكوم

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، طارق أبو حطب رئيس حي غرب، محمد الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .
محافظ المنوفية يتفقد عدد المدارس ويوجه بالمتابعة اليومية
حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه ، وكذا مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم ، مشيرا إلى العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 3 مدارس تجريبي للمساهمة في إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم.
وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة إلى أن نسب التنفيذ بالمدارس يسبق المخطط الزمنى المقرر بفضل دعم وجهود محافظ المنوفية كأولوية أولى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال للارتقاء بالمنظومة التعليمية ، يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع وتنفيذ خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن لتقليل الكثافات داخل الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة .