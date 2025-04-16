محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات عدد من المدارس بشبين الكوم

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، طارق أبو حطب رئيس حي غرب، محمد الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .

محافظ المنوفية يتفقد عدد المدارس ويوجه بالمتابعة اليومية



حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه ، وكذا مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم ، مشيرا إلى العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 3 مدارس تجريبي للمساهمة في إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم.



وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة إلى أن نسب التنفيذ بالمدارس يسبق المخطط الزمنى المقرر بفضل دعم وجهود محافظ المنوفية كأولوية أولى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال للارتقاء بالمنظومة التعليمية ، يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع وتنفيذ خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن لتقليل الكثافات داخل الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة .

المحافظ يتفقد أعمال تطوير ميدان الزهور ويتابع نسب إنجاز الأعمال بمحور" المصيلحة - الراهب - ميت خاقان "



كما تفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف الحالى لمحور المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد بحي شرق شبين الكوم لإنشاء محور مرورى جديد، بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من فرد طبقة السن من الاتجاهين تمهيداً لأعمال الرصف، موجهاً بتكثيف الجهود ومراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة كونه شريان تنموي عظيم يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة .



فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير ورفع كفاءة ميدان الزهور بنطاق حي شرق شبين الكوم لتحسين الصورة البصرية وتحقيق القيم الجمالية لأهالي المدينة ، ووجه المحافظ بضرورة الإهتمام والإعتناء بأعمال الإنارة والتشطيبات والتنسيق مع مشتل المحافظة في أعمال التشجير ، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين العامة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تتم على أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية، مؤكداً أن هناك متابعات مستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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