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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يترأس اجتماعًا لعرض رؤية إنشاء مجمع مواقف حضاري للسيارات بدراو

محافظ أسوان يترأس
محافظ أسوان يترأس اجتماعًا لعرض رؤية إنشاء مجمع مواقف حضاري
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ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض الرؤية المتكاملة لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع مواقف حضارى ونموذجى جديد لسيارات السيرفيس بدراو، وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل مركز ومدينة دراو، ليضم خطوط السير الداخلية ، وأيضاً للمدن والمحافظات المجاورة .

محافظ أسوان يترأس اجتماعًا لعرض رؤية إنشاء مجمع مواقف حضاري  للسيارات بدراو

يستوعب مجمع المواقف 300 سيارة بتكلفة 37 مليون جنيه

ومن المقرر أن يستوعب مجمع المواقف 300 سيارة ، وبكلفة تقديرية تصل لنحو 37 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للمدينة .

وخلال الإجتماع الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، ومسئولى الجهات المختصة ، وجه الدكتور إسماعيل كمال بضرورة الإسراع بعرض المواقع المقترحة لسرعة الإنتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية لتنفيذ هذا المشروع الحيوى ، والذى سيحقق نقلة هامة فى منع حدوث أى تكدس ، فضلاً عن إستيعاب الحركة المرورية بشكل مستقبلى ، وخلق واجهة حضارية وجمالية لمدينة دراو .

وكلف محافظ أسوان بأن يتم بالتوازى إنهاء الإجراءات الإدارية من الطرح والترسية والجسات للتربة ، ومراعاة المداخل والمخارج والرمبات ليتم إقامة هذا المشروع بشكل نموذجى متكامل ، ويحقق بالتالى الهدف منه بما يصب فى صالح أهالى مدينة دراو والمترددين عليها .

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مجمع مواقف حضارى محافظ أسوان سيارات السيرفيس بدراو مركز ومدينة دراو خطوط السير الداخلية 300 سيارة