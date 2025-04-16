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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

فريق مودرن سبورت
فريق مودرن سبورت
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أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، محمود شعبان، جوناثان نجويم

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا، محمد صبري، معتز زدام، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

مقاعد البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي، وليد فرج، عبد الله حافظ، احمد مصطفى، علي زعزع، غنام محمد، فيجيري

ويحل بعد قليل وفي تمام الرابعة عصرًا فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الجونة على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

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