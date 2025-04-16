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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سندوتشات كبدة وسجق بدلا من التورتة بحفل خطوبة في بورسعيد.. صور

الاحتفال حول تورتة
الاحتفال حول تورتة السندوتشات
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أقدم شاب من محافظة بورسعيد، مساء الأمس، على الاحتفال بخطوبته وسط أفراد أسرته بطريقة مختلفة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

بالصور.. سندوتشات كبدة وسجق بدلا من التورتة بحفل خطوبة في بورسعيد

 

واحتفل كريم الملاح، بحفل خطوبته  باستبدال تورتة الخطوبة بصينية ضخمة ممتلئة بسندوتشات "أنصاص" كبدة وكفتة وسجق وتقاطيع بدلا من التورتة التقليدية، والتي أعدها أحد محلات التقاطيع الشهيرة بتقديم عروض مميزة لروادها في بورسعيد.

وتم تداول مقطع فيديو على الفيسبوك لحفل خطوبة لعروسين يرقصان أمام تورتة كبيرة الحجم مكونة من سندوتشات تقطيع وكبده وسجق، محاطة بشموع في أطراف الصينية وبين السندوتشات بشكل احتفالي لفت الأنظار.

وعلق مطعم التقاطيع الذي أعد الصينية أو التورتة الضخمة، مهنئا العروسان بحفل خطوبتهما، بينما علق محمد الملاح، صاحب المطعم:"أجمل فرحة فرحة كريم الملاح وأجمل صينية .. ألف مليون مبروك".

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بورسعيد حفل خطوبة سندوتشات كيدة وسجق محافظة بورسعيد