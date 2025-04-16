هشام طلعت مصطفى على رأس قائمة فوربس لقادة الشركات العقارية المصرية الأكثر تاثيرا لعام 2025

الأربعاء 16/أبريل/2025 - 03:18 م

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025، يأتي ذلك ترسيخًا لمكانته في القطاع العقاري بالمنطقة، كأحد أبرز وأنجح المطورين العقاريين، الذين ساهموا بشكل فعال في تحقيق التنمية العمرانية في مصر والمملكة العربية السعودية.

وحل هشام طلعت مصطفى في المركز الرابع بقائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025، ليصبح المصري الوحيد في ترتيب العشر الأوائل بالقائمة، ويتقدم من المركز السابع عام 2024 إلى المركز الرابع العام الحالي، وذلك بعد نجاحه خلال الفترة الماضية في إطلاق مشروعات عقارية وسياحية ضخمة وأبرزها "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، و"بنان" في العاصمة السعودية الرياض، مما قفز بحجم مبيعات المجموعة ليتجاوز نصف تريليون جنيه لأول مرة لشركة عقارية مصرية تحقق هذا الرقم.

وعددت مجلة "فوربس" من إنجازات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ولذي يمتلك خبرة تتجاوز أكثر من 40 عامًا، مشيرة إلى أنه نجح عام 2024، في زيادة مبيعات المجموعة العقارية لنحو 3 أضعاف، لتصل إلى 10 مليارات دولار، بعد بيع أكثر من 29 ألف وحدة، بفضل إطلاق مشروع بنان في السعودية، ومشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي بمصر.

كما نجح "هشام" في إتمام صفقة استحواذ المجموعة على شركة ليجاسي للفنادق والمشاريع السياحية المالكة لـ7 فنادق تاريخية في مصر، مما يرفع إجمالي عدد الغرف الفندقية لديها إلى 5 آلاف غرفة، نتيجة لذلك، قفزت إيرادات قطاع الضيافة بنسبة 225%، لتصل إلى 255 مليون دولار في عام 2024. وحتى مارس 2025، بلغ إجمالي مساحة أراضي مشاريع المجموعة 107 ملايين متر مربع.

وتضم قائمة "قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025" 42 قائد شركة في الإمارات، تليها السعودية بـ21 قائدًا ومصر بـ16 قائدًا.