الأعلى للإعلام: استدعاء المسؤولين عن إدارة قناة «أهلاوي وزملكاوي» على اليوتيوب

بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس.

جلسة استماع لإدارة قناة «أهلاوي وزملكاوي» على اليوتيوب

قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء مسئولي قناة «أهلاوي وزملكاوي» تقديم محمد القوصي وأحمد الخضري، على اليوتيوب، لجلسة استماع يوم الخميس الموافق ١٧ أبريل الجاري.

وذلك لسماع الإيضاحات اللازمة ردًا على ما جاء بتقرير الإدارة العامة للرصد من مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التى شابت المحتوى المقدَّم من خلال القناة.