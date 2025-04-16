ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام سموحة في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في الرابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل نادي الزمالك أمام سموحة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – أحمد محمود -محمد شحاتة – محمود جهاد -سيف جعفر .

خط الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي.

مقاعد البدلاء

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد حسام وأحمد فتوح ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي وأيمن أمير عبد العزيز.