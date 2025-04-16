نقل الكهرباء توقع عقدًا جديدًا لربط محطة توشكي 5 بالشبكة الموحدة

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، عقدًا جديدًا مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة وتعزيز الاعتمادية في التغذية الكهربائية خاصة للمشروعات الاستراتيجية.

ويتضمن العقد تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات والسلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية (OPGW) وملحقاته، ضمن مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة (الروافع / توشكى 5) بجهد 66 ك.ف، باستخدام موصلات ثنائية من النوع ACSR، بطول يبلغ نحو 73 كم، لصالح منطقة كهرباء مصر العليا.

ربط محطة محولات توشكى 5 بالشبكة القومية للكهرباء

ويهدف المشروع إلى ربط محطة محولات توشكى 5 بالشبكة القومية للكهرباء، بما يضمن توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية في منطقة توشكى، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز مشروعات الأمن الغذائي والتوسع الأفقي في الزراعة.

المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وأكدت المهندسة منى رزق أن هذا المشروع من ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة خطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويُعد أحد الخطوات الهامة نحو تعزيز مرونة الشبكة القومية، ودعم قدرة الدولة على استيعاب الأحمال المستقبلية الناتجة عن التوسع في مشروعات التنمية.