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الأربعاء 16 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

30 أبريل.. الحكم على كروان مشاكل بتهمة سب ريهام سعيد

كروان مشاكل
كروان مشاكل
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قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة التيك توكر الشهير بـ كروان مشاكل، في القضية المتهم فيها بسب وقذف إعلامية معروفة، ونشر محتوى خادش للحياء عبر تطبيق تيك توك، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 30 أبريل الجاري.

بلاغ ريهام سعيد

وتقدمت الإعلامية ريهام سعيد في وقت سابق ببلاغين ضد كروان مشاكل، حيث قضت المحكمة الاقتصادية في أحدهما بحبسه لمدة شهرين بعد إدانته بالإساءة إليها.

أما الجلسة المنعقدة اليوم فتتعلق بالقضية الثانية، والتي لا تزال قيد النظر أمام المحكمة.

وتعود بداية الأزمة إلى سبتمبر 2024، عندما تقدمت ريهام سعيد ببلاغات رسمية، متهمةً كروان مشاكل بالإساءة إليها وسبها وقذفها من خلال مقاطع فيديو نشرها عبر منصة "تيك توك"، تضمنت عبارات مسيئة يعاقب عليها القانون.

استئناف حبس كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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