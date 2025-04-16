توريد واستلام 3334 طنا من القمح بصومعة المفالسة في إدفو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان بدء توريد وإستلام القمح المحلي بكمية وصلت إلى 3334 طنا بصومعة المفالسة بإدفو.

توريد واستلام 3334 طن من القمح بصومعة المفالسة في إدفو

تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم اللازمة للمزارعين

ووجه محافظ أسوان إلى تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز لاستلام الكميات الموردة من القمح بالصوامع والشون، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم التوريد واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلي بالجودة العالية المطلوبة في ظل المتابعة اللحظية من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

تجهيز وتعقيم وتطهير المواقع التخزينية لاستقبال القمح

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة قامت بتجهيز وتعقيم وتطهير المواقع التخزينية لتستقبل كميات القمح الموردة، وذلك داخل صومعة أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة إدفو المركزية بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وبنكر المفالسة 15 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن.