ضبط المتهمين بفيديو إشعال النيران بعبوة مبيد حشري بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الصبية بالتحدث بعبارات مسيئة وقيام أحدهم بإشعال النيران بعبوة مبيد حشرى بالقاهرة.



إشعال النيران بعبوة مبيد حشري بالقاهرة



فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الصبية بالتحدث بعبارات مسيئة وقيام أحدهم بإشعال النيران بعبوة مبيد حشرى وخلع ملابسه بالطريق بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (5 طلاب – مقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية).. وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.