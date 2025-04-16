عباس يستقبل المدير التنفيذي لمنظمة “كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط”

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، المدير التنفيذي لمنظمة “كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط”، القس الدكتورة ماي كانون، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، الدكتور رمزي خوري، وعضوي اللجنة الرئاسية، موسى حديد و أميرة حنانيا.

ورحب فخامته بالوفد الزائر، مثمنًا المواقف الثابتة والداعمة التي تتبناها المنظمة لتحقيق العدالة والسلام، ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لا سيّما ما يتصل بتعزيز صمود الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.

واستعرض سيادته أمام الوفد آخر المستجدات السياسية، والانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما ترتكبه من جرائم إبادة بحق المدنيين.

من جانبها، أكدت القس كانون التزام مجلس الكنائس بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام والعدالة في منطقة الشرق الأوسط، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى التصعيد الخطير الذي استهدف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة، الذي كان يأوي مئات النازحين والمرضى والمصابين. وشددت على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز صمود الوجود المسيحي الفلسطيني في الأرض المقدسة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي يبذلها المجلس لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة والعادلة