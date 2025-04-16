حافلة الزمالك تصل استاد الجيش لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الجيش ببرج العرب، استعدادا لخوض مباراة سموحة المقرر لها في الرابعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تفقد أرضية الملعب قبل لقاء الزمالك وسموحة

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب أمام فريق سموحة.

المدير الفني للزمالك يلقي محاضرة فنية على اللاعبين

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعدادا للمباراة.