بمناسبة عيد القيامة المجيد.. رئيس مجلس الشيوخ يبعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء نصها:

“قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تحية طيبة وبعد، يسعدنى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس أن أتقدم إلى قداستكم، وجميع أبناء الكنيسة القبطية بخالص التهانى مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعبنا العظيم بالخير والاستقرار والنمو والازدهار تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانتهز هذه المناسبة الكريمة لنؤكد سويًا على أن الاحتفال بالأعياد فرصة لتعميق أواصر الترابط والتآخي والمحبة بين أبناء الوطن جميعا، لتظل مصر عامرة بالأمن والأمان. وكل عام وقداستكم بخير”.