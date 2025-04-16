في أول أيام التوريد.. شون وصوامع الشرقية تستقبل 253 طن قمح

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية بدء انتظام عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق المحافظة للتخزين، مشيرا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم 253 طنا وذلك في أول أيام التوريد.

تسويق محصول القمح محليا

وأوضح عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين إنه يتم تسويق محصول القمح محليا موسم 2025 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

كما يحدد مقابل تكليف التسويق والتخزين والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر و210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

توافر وسائل الحماية لمكافحة الحرائق بالشون والهناجر والبناكر

أكد وكيل وزارة التموين أهمية توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون والهناجر والبناكر مع توافر وسائل الحماية المدنية بالصوامع كذلك ضرورة اتباع أساليب التخزين السليم، مشيرا إلى إنه يسمح بإستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بالشون المطابقة لمواصفات مراكز التجميع والتي سيتم نقلها الى الصوامع.

إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 370183 فدانا مشيرا إلى أن الحقول الارشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة (حقول فردية) 56 حقل وأراضي جديدة(حقول فردية) 7 حقول بمساحة واحد فدان، وحقول إرشادية بالمزارع السمكية ( 15 حوض سمكى بمساحة 410 فدان)، وأراضي ملحية (حقول فردية) 8 حقول.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياة في الأنشطة الزراعية تبلغ 429 فدانا فى 47 تجميعة بمراكز ( الزقازيق، القنايات، ههيا، الإبراهيمية، أبو حماد، ديرب نجم، الحسينية، كفر صقر)، موضحا الأصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحري تبعا للسياسة الصنفية لمحصول القمح من قسم بحوث القمح ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية هي (مصر 3، مصر 4، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس 15، سخا 96) حيث تعتبر تلك الأصناف ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات وخاصة الأصداء.