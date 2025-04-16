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الأربعاء 16 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر بالمحافظة: غلق فروع بلبن بالجيزة والسعودية مجرد صدفة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شهدت الايام الماضية موجة من حالات التسمم نتيجة تناولهم منتجات من محلات بلبن، وتم غلق المحلات بالمملكة السعودية، تزامن بين غلق فروع المحلات في الجيزة، ثم شهدت مصر هجمة شرسة على محلات بلبن، وغلقها على أساس أنها غير مرخصة، ومنهم من قال أن منطقة الشيخ زايد قد شهدت ثلاث حالات تسمم؛ ما دفع المحافظة إلى غلق الفروع بكافة أنحاء المحافظة، فيما قالت المصادر بمديرية الصحة أنه لو صحت فرضية التسمم في الشيخ زايد فإنه وفقا للقانون يتم الغلق فقط في الفرع الذي تسبب في التسمم .

علاقة فروع السعودية بغلق بلبن بالجيزة 

وأشارت مصادر مسئولة بمحافظة الجيزة، إلي أن التزامن بين غلق فروع المحلات في الجيزة، وفي السعودية مجرد صدفة "وليس للسعودية أي دور في غلق فروع محلات بلبن في  الجيزة.

وأكد المصدر، أن قرار الغلق جاء نتيجة أنها تعمل بدون ترخيص حيث أصدر  اليوم محافظ الجيزة قرارا بغلق وقطع المرافق عن 12 منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات التابعة لسلسلتَي محلات ” بـ لبن” و”بلين” بأحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومركزي الحوامدية و البدرشين، بعد تقرير اطلع عليه من مديرية الصحة بالجيزة، وإدارة مراقبة الأغذية، حول سلسلة محلات بلبن بأنها تعمل بدون ترخيص .

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