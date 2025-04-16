ضبط 3.5 طن أسماك مملحة ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة في الجيزة.. صور

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالتزامن مع أعياد شم النسيم والقيامة المجيد نظرًا لما تشهده الأسواق من إقبال المواطنين على مدار اليوم.

وجاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال اطلاعه على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين على مدار أسبوع التي أسفرت عن ضبط 3.5 طن أسماك مملحة "رنجة" ومصنعات ومقطعات لحوم ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه محافظ الجيزة أن الضبطيات شملت ضبط 600 كجم مفروم وهياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الجيزة و310 كجم مقطعات دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية بولاق الدكرور و37 كجم أسماك مملحة رنجة وفسيخ فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الوراق، بالإضافة إلى ضبط 1200 كجم لحوم مفروم ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الهرم و370 كجم أسماك مملحة رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك تم ضبط 56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الوراق و800 كجم أسماك مملحة رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 34 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الحوامدية و108 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العجوزة.

وأوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر حيال المخالفين تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.