محافظ البحيرة تفتتح موسم توريد القمح وتتفقد أعمال التوريد بصومعة زاوية غزال

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، بدء موسم توريد القمح المحلى بالبحيرة وتفقدت صومعة زاوية غزال بدمنهور.

وتابعت محافظ البحيرة، أعمال الاستلام والتخزين بالصومعة، التي تُعد من أحدث نقاط التخزين الاستراتيجية بالمحافظة، وتبلغ سعتها التخزينية 60,000 طن، وتعمل بأنظمة إلكترونية متطورة تضمن دقة الاستلام وجودة التخزين.

كما تابعت أعمال لجنة الاستلام المختصة بتحديد درجة النقاوة، وعمليات التفريغ وميزان البسكول، بالإضافة إلى غرفة التحكم الآلي بالصومعة، مشيدة بجاهزية الصومعة وكفاءة العاملين بها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة استعدت مبكرًا لموسم التوريد، بمشاركة كافة الجهات المعنية، حيث تم تنفيذ خطة شاملة شملت أعمال صيانة ورفع كفاءة وتطهير وتعقيم الوحدات التخزينية، بما يضمن جاهزيتها الفنية والصحية لاستقبال المحصول.

استقبال 7000 طن من القمح في اليوم الأول

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة استقبلت في اليوم الاول من الموسم أمس الثلاثاء نحو 7000 طن من القمح، في مؤشر إيجابي على التفاعل الكبير من قبل المزارعين، وحرصهم على الالتزام بتوريد المحصول في التوقيتات المحددة، مؤكدة على استمرار أعمال التوريد والمتابعة مستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

كما أوضحت محافظ البحيرة، أنه تم تجهيز 36 شونة وصومعة بطاقة استيعابية تزيد عن 487 ألف طن، لاستقبال الكميات المتوقعة من محصول القمح هذا العام، مع التاكيد على خلق مناخ تنافسي لزيادة حجم التوريدات وتجاوز المستهدف هذا العام.

وأكدت المحافظ أن سعر التوريد الرسمي تم تحديده بـ 2200 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، مع تقديم كافة التيسيرات للمزارعين وسرعة صرف مستحقاتهم، مشددة على أن البحيرة تواصل أداء دورها الريادي باعتبارها "سلة غذاء مصر"، ومحورًا رئيسيًا في دعم الأمن الغذائي القومي من خلال إنتاج وتوريد المحاصيل الاستراتيجية.

حضر الجولة محمد هدية، مدير مديرية التموين بالبحيرة، المهندس حسنى عزام، وكيل وزارة الزراعة، عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة دمنهور وأعضاء لجنة استلام القمح.

البحيرة تطلق قافلة لبيع "بيض المائدة"

أطلقت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قافلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة والتابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، وذلك بمناسبة أعياد الربيع.

وشهدت المحافظ اصطفاف السيارات التابعة للقافلة من أمام ديوان عام محافظة البحيرة، بحضور المهندس كامل غانم، مدير عام الإصلاح الزراعي بالمحافظة، عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتغطية كافة مدن ومراكز المحافظة.

وخلال تفقدها أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن تلك المبادرة تُعد خطوة فاعلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن القوافل ستجوب كافة مراكز المحافظة بشكل منظم.

وأوضحت، أن القافلة تضم 12 سيارة تابعة لمديرية الإصلاح الزراعي، بإجمالى 1200 كرتونة من بيض المائدة عالي الجودة من إنتاج محطة الزهراء، تحت شعار "إنتاجنا لأبنائنا"، حيث يتم بيع الكرتونة بسعر 125 جنيهًا، دعمًا للأسر في مواجهة ارتفاع الأسعار.

كما أشارت إلى أن المبادرة مستمرة حتى نهاية احتفالات شم النسيم، وتُعد بمثابة هدية رمزية لأبناء محافظة البحيرة، مؤكدة على حرصها الدائم على مشاركة المواطنين في مختلف المناسبات وتقديم الدعم اللازم لهم.

ومن المقرر أن تتواجد 3 سيارات بمركز دمنهور في مناطق (كنيسة المزرعة – كنيسة الكاتدرائية بأرض ادمون – كنيسة العذراء مريم بميدان الساعة)، بالإضافة إلى سيارة بكل مركز من المراكز التالية ( كفر الدوار - أبو حمص - أبو المطامير- حوش عيسى ـ الدلنجات - رشيد - المحمودية - إيتاي البارود - الرحمانية).