صدور "للنساء.. حكايات" للكاتبة سمية زكريا

صدر عن كتبنا للنشر كتاب "للنساء.. حكايات" للكاتبة سمية زكريا، والذي يضم مجموعة قصصية متنوعة تعرض مشاهد مختلفة من الحياة، تجمع القصص بين الواقع والخيال، وتحكي عن معاناة الإنسان سواء أكان رجلا أم امرأة مع ظروفه التي لم يخترها. يحتوي الكتاب على 30 قصة قصيرة تلقي الضوء على بعض الإعوجاج الموجود في المجتمع، دون توجيه أصابع الاتهام إلى أحد أو إلقاء اللوم على الآخر.

نبذة عن الكتاب

تقدم الكاتبة من خلال هذا الكتاب رؤية عميقة حول تجارب النساء وتحدياتهن، مع تسليط الضوء على جوانب المرأة العاطفية وتحوُّلاتها النفسية عند الإهمال أو الهجر. يُظهر الكتاب تماسك المرأة وقدرتها على الاختيار في جميع الأوقات، حتى لو اختارت أن ترعى من يظلمها حقها.

يتميز الكتاب بمحتواه العميق الذي يغوص في أعماق النفس البشرية، حيث يغلب على معظم القصص فكرة الفقد، ولكنها تتطرق أيضًا إلى أمور مختلفة مثل الكفاح والخيانة والتماسك، وتعرض القصص مشاهد درامية ومؤثرة تجعل القارئ يتفاعل معها.

من هي سمية زكريا؟

الكاتبة سمية زكريا هي مصرية أمريكية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على دبلوم رعاية الطفل من الولايات المتحدة الأمريكية.

صدرت لها مجموعتان قصصيتان بعنوان "نزهة ليلية" و"هدية اسمها الحياة"، وحصلت على جوائز نجيب محفوظ للقصة القصيرة من وزارة الثقافة.