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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية وتطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت صباح اليوم الأربعاء، منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، و"شارع بئر السبع" المؤدى إليها، لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري.

وأوضحت مصادر فلسطينية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية وسط المدينة، وأغلقت شارع "بئر السبع" المؤدي إليها، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.

 

القاهرة الاخبارية قوات الاحتلال قنابل الغاز الضفة الغربية مدينة الخليل