وفاة غامضة لبوبيندزا في الصين تربك شكوى الزمالك لدى "فيفا"

تلقى الوسط الرياضي اليوم خبر وفاة اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، الذي لقي حتفه بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر بأحد المباني السكنية في مدينة شنغهاي الصينية.

وأعلنت السلطات الصينية فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث الذي لا تزال ظروفه غامضة حتى الآن.

أزمة مع الزمالك

بوبيندزا، الذي سبق له التوقيع مع نادي الزمالك المصري في الصيف الماضي، كان محور أزمة كبيرة بعدما أخل بالاتفاق المبدئي مع النادي، وفضل الانتقال إلى رابيد بوخارست الروماني رغم توقيعه مع الزمالك وتلقيه تذاكر السفر إلى القاهرة.

شكوى رسمية

إدارة الزمالك، برئاسة عمرو أدهم عضو المجلس السابق، لم تلتزم الصمت، بل سارعت إلى تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدة أن التعاقد مع اللاعب تم بشكل قانوني، وتم الحصول بالفعل على بطاقته الدولية من الاتحاد الأمريكي، وهو ما يمنح النادي أحقية كاملة في التعاقد.

وكان الزمالك قد تلقى بالفعل إخطارًا من "فيفا" في ديسمبر الماضي، يُفيد بفتح ملف التحقيق في الشكوى المقدمة، وسط توقعات بفرض عقوبات على اللاعب والنادي الروماني حال ثبوت الإدانة.

هل تغلق الشكوى أم تحاسب الأندية المتورطة؟

لكن مع وفاة بوبيندزا المفاجئة، أصبحت الشكوى في مهب الريح، حيث من المتوقع أن تُغلق القضية من جانب "فيفا" فيما يخص اللاعب، بينما تبقى إمكانية محاسبة نادي رابيد بوخارست قائمة إذا ثبت تواطؤه في التعاقد مع لاعب موقّع بالفعل لنادٍ آخر.

رحيل بوبيندزا، الذي سبق له اللعب في الدوريين السعودي والأمريكي، يُعد خسارة مؤلمة لكرة القدم الأفريقية، كما أنه يسلط الضوء على التعقيدات القانونية التي تحيط بسوق الانتقالات، والحاجة إلى حوكمة واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف وتمنع التلاعب أو التعاقدات المزدوجة.