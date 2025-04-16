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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثانى والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقس
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بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة  المجيد. 


جاء فيها: يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن كل مواطنى محافظة مطروح، وأجهزتها الأمنية والتنفيذية والشعبية والمرأة والشباب، بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد. 

سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافيه والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لإبن مصر البار وباعث نهضتها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ مطروح يهنئ وزيرة التنمية المحلية وعدد من المحافظين بعيد القيامة 

كما بعث محافظ مطروح ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة لنيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران النائب البابوى لمطرانية البحيرة ومطروح وتوابعها، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية   وعدد من الوزراء والمحافظين الأقباط.

وفى هذا السياق قدم محافظ مطروح التهنئة  للقمص متى زكريا راعي كنائس مطروح، وجميع الإخوة الأقباط في محافظة مطروح بهذه المناسبة المجيدة داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا مصر وشعبها من كل مكروه أو سوء وأن ينعم عليها بالخير والنماء .

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