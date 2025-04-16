صحة السويس تشن حملات على محال بيع الأسماك المملحة قبل أعياد شم النسيم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس، اليوم الأربعاء، إعدام 174 كيلو أسماك المملحة ومواد غذائية في حملة شنها فريق مكتب الأغذية برئاسة الدكتور آية فهمي، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية على عدد من المحال والمنافذ بيع الأسماك المملحة، للاطمئنان علي سلامة الأغذية ومتابعة طرق حفظها بطريقة آمنة للمستهلك والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وجودتها حفاظًا على صحة المواطنين قبل أعياد شم النسيم

إعدام 174 كيلو أسماك مملحة

وقال الدكتور محمد شريف، وكيل وزارة الصحة والسكان فى السويس، تم اعدام 174 كجم من الأغذية والاأسماك المملحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إضافة إلى إعدام 115 لتر زيوت منتهية الصلاحية وبناءً عليه تم تحرير 42 محضرا لعدم توافر شهادات نظافة وتحرير 48 محضرا لعدم وجود شهادات صحية وغلق منشاتين لتسببهما في خطر داهم على الصحة العامة.

سحب 27 عينة أغذية والمشروبات

وأشار الدكتور محمد شريف في تصريحات صحفيه له اليوم، أن الحملة قامت بتفتيش على 86 منشأة داخل أحياء السويس الخمسة، وتم سحب 27 من عينات الأغذية والمشروبات والزيوت وذلك لتحليلها بالمعامل الخاصة بمعامل وزارة الصحة، منوها إلى استمرار حملات مفتشى ومراقبى الأغذية طوال فترات العطلات والأعياد لضبط الاسواق وحماية صحة المواطنين، مشددا على ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها للتأكد من سلامة المنتجات.

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