«الموجة عالية.. واللي بيحصل مش بسيط»| أول رد من محلات بلبن على إغلاق 12 فرعً.. شاهد

تصدر اسم محلات بلبن لبيع منتجات الألبان مواقع التواصل؛ بعد قرار محافظ الجيزة بغلق 12 فرعا لسلسلة محلات "بلبن" بالجيزة وأكتوبر ومدينة الشيخ زايد والحوامدية والبدرشين؛ جاء القرار استنادًا لتقرير مديرية الصحة بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية لإدارة الفروع دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة. حسب بيان محافظة الجيزة.

غلق محلات بـ بلبن



محلات بلبن أصدرت قبل قليل بيانًا عبر صفحتها على “فيس بوك” بعد تداول أنباء عن غلق 12 فرعا لسلسلتها وحديث رواد مواقع التواصل عن حالات تسمم؛ مؤكدين أن «الغلق اللي حصل لفروع “بلبن” لا علاقة له بحالات تسمم؛ وأنه لا يوجد أي بلاغ طبي أو تقرير رسمي بشأن تسمم؛ وأن غلق بعض الأفرع لأسباب إدارية وتنظيمية».



إدارة بلبن أكدت أن التعامل مع أسباب الغلق تتم بكل احترام وشفافية؛ وأن ما يحدث الآن غير مفهوم.. وتوجد مُوجة كبيرة من الكلام؛ بالإضافة إلى وجود تركيز غير معتاد وتساؤلات لا إجابة واضحة لها».

البيان الرسمي بلبن على الصفحة الرسمية ذكر أن بعض الصُحف والمنصات اختارت «عنوان يولّع» دون تأكد؛ وأن البعض نسي أن "بلبن" يعمل به أكتر من 25 ألف شخص يعملون بشكل مباشر" وده مكان أكل عيشهم ورزقهم"؛ وأن ما يحدث من حديث وجدل ممكن أن يتسبب في قطع عيش 25 ألف عامل؛ لافتًا إلى أن الموضوع لا يتعلق الآن "بحب البراند” من عدمه والأزمة تتعلق بالأرزاق؛ فهناك أشخاص لا ذنب لها وما يحدث ممكن أن يتسبب في قطع عيشهم.

وأوضح البيان، «بالله عليكم..اتقوا ربنا في الكلمة وفي النقل وفي التفسير لأن قطع الأرزاق مش لعبة.. الموجة اللي علينا عالية.. وما يحدث ليس من السهل ونسأل أنفسنا نفس السؤال اللي كل الناس بتسأله: ليه؟».

واختتم البيان «نحن لا ملائكة.. وممكن نغلط وبنصلّح.. وما يحدث أكبر من ملاحظة أو مخالفة؛ فيه شيء مش مفهوم.. وإحنا مش فوق المحاسبة.. ولا بندوّر على مجاملة لكن اللي نطلبه بكل احترام.. شوية عدل.. وشوية رحمة».