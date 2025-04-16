محافظ القليوبية يعقد المجلس التنفيذي بالقناطر ويعلن تطوير قرية مرجانة

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في رحاب مدينة القناطر الخيرة.

قاعة المؤتمرات بقرية مرجانة

واستضافت قاعة المؤتمرات بقرية مرجانة بالقناطر الخيرية فعاليات الاجتماع، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والعميد حسام عطوة، المستشار العسكري، والمستشار صلاح سالم، المستشار القانوني، بالإضافة إلى رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

الأهمية الاستراتيجية لمدينة القناطر الخيرية

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لمدينة القناطر الخيرية بما تملكه من مقومات سياحية فريدة وتاريخ عريق، مشددًا على عزم المحافظة على استعادة هذه المقومات وتقديم المدينة كوجهة استثمارية جاذبة.

أسباب اختيار القناطر الخيرية

وأوضح المهندس أيمن عطية أن اختيار القناطر الخيرية لاستضافة هذا الاجتماع التنفيذي يأتي في إطار هذا التوجه، بهدف تسليط الضوء على إمكانياتها الواعدة ووضعها بقوة على الخريطة الاستثمارية والسياحية على حد سواء.

تطوير قرية مرجانة

وفي سياق تعزيز الاستثمار في المنطقة، أعلن محافظ القليوبية عن إبرام بروتوكول تعاون لتطوير منطقة الـ 7 أفدنة التابعة لقرية مرجانة، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المحافظة لتنمية مواردها الذاتية، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة إلى جانب الملف الاستثماري والسياحي.

تناول الاجتماع عددًا من التوجيهات الهامة استعدادًا للأعياد والمناسبات القادمة، حيث قدم المحافظ التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعيد تحرير سيناء، وأعياد الربيع، وعيد العمال.

إقامة غرف طوارئ

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة إقامة غرف طوارئ وعمليات تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة الأعياد والإجازات، لتلقي أي بلاغات أو طوارئ والتنسيق الفوري مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة. كما شدد على تكثيف أعمال النظافة والتشجير بمحيط الكنائس والمنشآت العامة والأهداف الحيوية، وإزالة أي عوائق للإضاءة العامة، ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الصيانة.

الاستعداد لفصل الصيف

وفي إطار الاستعداد لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أكد المحافظ على ضرورة رفع كافة التراكمات والمخلفات من الشوارع، خاصة بجوار أكشاك الكهرباء، لتجنب نشوب الحرائق.

التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية

كما وجه بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية وتيسير الحركة المرورية، وتفعيل عمل النبطشيات الليلية لضبط السيارات المخالفة التي تلقي بمخلفات البناء على الطرق، وموافاة المحافظة بتقارير دورية حول المحاضر التي تم تحريرها وأرقام السيارات المخالفة.

كما شملت التوجيهات التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد فرق الإنقاذ النهري ومراجعة صلاحية الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة.

بالإضافة إلى التأكيد على سرعة العمل على حث المواطنين على سداد مستحقات الدولة في ملفات تقنين وضع اليد والتصالحات، والاهتمام بالمراكز التكنولوجية وصيانة الأجهزة بها وسرعة الرد على شكاوى المواطنين.

ضبط الأسعار

وفيما يتعلق بالأسواق، وجه المحافظ بالتأكد من ضبط الأسعار وتوافر كافة السلع ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بالأسعار، مع تشكيل غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرف العمليات الرئيسية بالمحافظة، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين.

كما شدد على التنسيق مع الإدارات الصحية والبيطرية لتنظيم حملات لمكافحة البعوض والحشرات مع دخول فصل الصيف.

تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ القليوبية على أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والعمل على الارتقاء بمستوى المحافظة في كافة القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على إبراز الجاذبية الاستثمارية والسياحية لمدينة القناطر الخيرية.

المجلس التنفيذي بالقليوبية

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