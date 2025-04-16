رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الجمعية الوطنية السلوفينية

استقبل المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه، اليوم الأربعاء، أورشكا زوبانشيتش رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية والوفد المرافق لها والذي يزور مصر حاليا في الفترة من 14 إلى 17 أبريل الجاري.

تطوير العلاقات بين مصر وسلوفينيا

وفى بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ بالوفد السلوفيني، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر وسلوفينيا، وحرص البلدين على تطويرها خاصة في ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين في الدفع بها قدماً لآفاق أرحب في مختلف المجالات وخاصة السياسية منها في هذه الفترة الحرجة التي تشهدها الساحة الدولية إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

أهمية تعزيز العلاقات في المجالات البرلمانية والتشريعية

كما شدد المستشار " عبدالرازق" على أهمية تعزيز العلاقات في المجالات البرلمانية والتشريعية، معربا عن أمله فى تشكيل لجان صداقة برلمانية بين المجلسين لتوطيد أواصر العلاقات ومواصلة التشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وثمن "عبد الرازق" موقف سلوفينيا المتميز والداعم للقضية الفلسطينية، وأبرزها اعترافها بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، والتصويت لصالح قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مُشددا على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة من جانبها، قدمت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية الشكر للجانب المصرى على حفاوة الاستقبال، مؤكدة ان مصر دولة كبيرة و مهد الحضارات و هى قوة إقليمية ذات دور محوري وحيوي.

وأشادت " أورشكا" بما تشهده مصر من تنمية فى كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافته إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد والسوق المصري، وثمنت رئيس الجمعية الوطنية السلوفينية الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن سلوفينيا تدعم بقوة جهود الدولة المصرية لوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى رفضها لقرارات التهجير القسري والتي تعد انتهاكا للقانون الدولى و الإنساني بصفة عامة، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته في هذا الصدد حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل المجلس والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، وسفير جمهورية سلوفينيا لدى مصر.