دوري الأبطال.. قائمة بيراميدز في رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة بيراميدز لمواجهة أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

سفر بعثة بيراميدز إلى جنوب إفريقيا

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها 9 ساعات حتى الوصول في الساعات الأولى من الصباح إلى جنوب أفريقيا.