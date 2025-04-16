طلاب زراعة القاهرة في زيارة علمية للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) طلاب كلية زراعة جامعة القاهرة بقسم " وقاية نبات" في زيارة علمية للمعمل للتعرف على أنشطة المعمل المختلفة ودوره في منظومة الرقابة على الأغذية والصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

الكشف عن الملوثات

وقام الباحثين بالمعمل بالأقسام بتقديم نبذة مختصرة عن دور المعمل وما يقدمه من خدمات تحليلية وطرق الكشف عن الملوثات والأجهزة المستخدمة.

فتح أسواق دولية

كما تطرق الباحثين إلى اعتماد المعمل من جهات الاعتماد الدولية وأهمية ذلك في فتح أسواق دولية مختلفة وقبول نتيجة فحص العينات بما يتوافق مع متطلبات هذه الأسواق.

وتأتي هذة الزيارة في إطار قيام المعمل بالتعاون مع الجهات البحثية والعلمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل في مصر

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