ضبط المتهم بطمس لوحات سيارة في القاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بطمس لوحاتها المعدنية بوضع شريط لاصق عليها بالقاهرة.



قيام قائد سيارة ملاكى بطمس لوحاتها المعدنية

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

يفرض قانون المرور الجديد، عقوبات صارمة على مخالفة طمس أو إزالة لوحات السيارة.

سحب رخصتي القيادة والتسيير لمدة 6 أشهر.

إلغاء الرخصتين في حال تكرار المخالفة.

غرامة مالية تتراوح بين 300 جنيه و1500 جنيه.

حال التكرار يتم الحرمان من الترخيص 3 سنوات

هذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها، مما يعزز من قوة الردع القانونية.