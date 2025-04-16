مهرجان شباب مسرح الجنوب يرسم البسمة على وجوه أطفال معهد الأورام بقنا

نظمت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، اليوم الأربعاء، عددا من الفعاليات الفنية للأطفال المرضى بمعهد الأورام بقنا، وبحضور د. أحمد جمال مدير المعهد، والنائب حمادة الجبلاوى، والمهندسة وفاء يوسف، ضمن فعاليات الدورة التاسعة، التي تستمر فاعليات المهرجان والمقام بمحافظة قنا حتى 20 أبريل الجاري.

حكايات الأراجوز

تضمن برنامج الفعاليات عروض "الأراجوز" والتى قدمها فريق صندوق التنمية الثقافية، حيث قدم الفنانون صابر شيكو وخليل عواد عروض وحكايات الأراجوز "عم عثمان الكسول" و"فلفل وفلفلة" التى تناولت التراث والحكايات الشعبية المصرية، فقرات غنائية منها: الأقصر بلدنا، طلع الفجر، لسه فاكر، يا أغلى اسم فى الوجود، قمرُن.

هذا بالإضافة إلى عروض لفرقة أطفال الفنون الشعبية بقصور الثقافة بقيادة المدرب محمد برقع، التى قدمت مجموعة من الفقرات الاستعراضية "عظمة على عظمة، صعيدى، التنورة، البحر بيضحك ليه، حلاوة شمسنا، من قلب الدنيا، علشان نكون مع بعض.

عروض "المكتبة المتنقلة" والتى يقدمها الفنان ربيع زين اخصائى مشروع المكتبة المتنقلة، بمؤسسة مصر الخير، وتضمنت جلسات حكى تربوى، ألعاب تربوية، قراءة حرة، لتشجيع الأطفال على القراءة والتوعية والتثقيف، وتطوير القدرات الإبداعية خاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس.

كما تم توزيع مجموعة من الهدايا من اللعب والمجلات على الأطفال من الحضور، وقد لاقت العروض تفاعلا كبيرا من الأطفال.

يذكر أن الدورة التاسعة من المهرجان، تحمل اسم د. عايدة علام، وتحتفل بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.