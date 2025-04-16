رئيس الوزراء يشهد مذكرة تفاهم بين "قناة السويس" و"تيخيدور لازارو جروب" الإسبانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "شركة قناة السويس للاستزراع المائي" ــ إحدى شركات الهيئة العامة لقناة السويس ـ و"مجموعة تيخيدور لازارو جروب" الأسبانية، المتخصصة في مجالات الثروة السمكية، والاستزراع السمكي وإدارة وتشغيل مزارع الأسماك، وصناعة الأعلاف، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، و" كريستينا فرايلي"، نائب رئيس البعثة الأسبانية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من: المهندس السيد محمد شلبي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للاستزراع المائي، و"خوسيه لويز داخيدور"، العضو المنتدب لمجموعة "تيخيدور لازارو جروب".

وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية على بناء شراكات وتحالفات مع الكيانات والشركات العالمية؛ للاستفادة من خبراتها في مختلف القطاعات والمجالات، لافتا إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تماشيا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمملكة أسبانيا التي استهدفت دعم التعاون والاستثمار الاستراتيجى بين البلدين، وإقامة علاقات استراتيجية مستدامة، لافتا إلى أن المذكرة تتعلق بالأمن الغذائي في مجالات الثروة السمكية، والاسترزاع السمكي، وصناعة الأعلاف، وهي مجالات مهمة حققت فيها الدولة طفرة ملموسة خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك فرص استثمارية واعدة في مجال الثروة السمكية، ولا سيما في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم طرح العديد من المواقع للاستزراع السمكي.

فيما أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي في إطار توجه الدولة بمختلف أجهزتها نحو تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس أموال أجنبية؛ للمساهمة مع رؤوس الأموال الوطنية في إقامة مشروعات كبرى للتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق اتفق الطرفان على توقيع هذه المذكرة في ضوء تحقيق مصالح مشتركة يسعى كلا الطرفين لتحقيقها، بما يساعد فى تحقيق أهدافها وأغراضها في تنفيذ مشروعات الاستزارع السمكي، وتنمية وتطوير المشروعات القائمة.

