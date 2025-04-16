ضبط المتهمين بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين بالجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن عدة صور يظهر خلالها أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية والإدعاء بقيامه وآخرين بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين بالجيزة.

ممارسة أعمال البلطجة على المواطنين بالجيزة



بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات عائلية بين المعنى بالصور وطليقته..أمكن ضبطهما وبمواجهته أقر بقيام طليقته بالتحصل على الصور المشار إليها من هاتفه المحمول ونشرها إنتقامًا منه لوجود ذات الخلافات، وأقرت طليقته بما سبق وأمكن ضبط الأسلحة الظاهرة بالصور المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.