تفاصيل إغلاق 12 فرعًا لـ"بلبن" و"بلين" بالجيزة لمخالفة شروط الترخيص

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإغلاق 12 فرعًا تابعة لمحلّي "بلبن" و"بلين"، وذلك في عدد من أحياء ومراكز المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار حملات الرصد والرقابة التي تنفذها محافظة الجيزة للتأكد من التزام المنشآت العامة والمطاعم بالحصول على التراخيص اللازمة، ومطابقة المنتجات الغذائية لمعايير السلامة

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي، أن قرار الغلق جاء عقب رصد مخالفات تتعلق بعدم الترخيص، ووجود ملاحظات تتصل بسلامة الأغذية المعروضة للمواطنين، مؤكدة أن الحملة تأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلكين.

تفاصيل الفروع المغلقة

شمل القرار إغلاق 8 فروع لمحل "بلبن" متوزعة في:

شارع ترعة السواحل – حي الوراق

شارع مكة المكرمة – بشتيل – حي إمبابة

شارع طلعت حرب – حي إمبابة

شارع جامعة الدول العربية – حي العجوزة

سنتر الأمريكية – مدينة السادس من أكتوبر

شارع الملك فيصل – حي العمرانية

وصلة دهشور – الممشى السياحي – مدينة الشيخ زايد

شارع والي – المنيب – حي جنوب الجيزة

كما تضمن القرار غلق 4 فروع تابعة لمحل "بلين" المتخصص في بيع الحلويات ومنتجات الألبان، والكائنة في:

شارع البحر الأعظم – حي جنوب الجيزة

شارع القومية العربية – حي الوراق

شارع سعد زغلول – مركز الحوامدية

شارع النيل – مركز البدرشين

تشديد الرقابة واستمرار الحملات

وأكدت محافظة الجيزة أن الحملات الرقابية مستمرة خلال الفترة المقبلة على مختلف الأحياء والمراكز، للتأكد من التزام جميع المحال والمنشآت بالاشتراطات القانونية والصحية، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس الصحة العامة وسلامة المواطنين.