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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط متهمين في مشاجرة بالإسماعيلية

نشوب مشاجرة بين
نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص والإدعاء بممارستهم لأعمال البلطجة بالإسماعيلية.

نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص والإدعاء بممارستهم لأعمال البلطجة بالإسماعيلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14-10-2024 تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (4 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) وطرف ثانى (3 عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) لخلافات حول أولوية المرور تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض.. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبحوزتهم ( 2 فرد محلى – كمية لمخدر الشابو) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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