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الأربعاء 16 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهمين بفيديو تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة

ضبط المتهمين بفيديو تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة

ضبط المتهمين بفيديو
ضبط المتهمين بفيديو تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة
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تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ظهور شخصين يبدو عليهما آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة.. وضبط مرتكبي الواقعة
 

ظهور شخصين يبدو عليهما آثار تعاطى المواد المخدرة

 فى إطار كشف ملابسات صور تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ظهور شخصين يبدو عليهما آثار تعاطى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.
 بالفحص تم تحديد وضبط الشخصين المشار إليهما (لهما معلومات جنائية - مقيمان بالقاهرة)، وبحوزتهما (كمية من مخدر البودر)، بمواجهتهما أقرا بتعاطيهما للمواد المخدرة. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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