الأمن يضبط المتهمين بفيديو تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ظهور شخصين يبدو عليهما آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة.. وضبط مرتكبي الواقعة



ظهور شخصين يبدو عليهما آثار تعاطى المواد المخدرة

فى إطار كشف ملابسات صور تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ظهور شخصين يبدو عليهما آثار تعاطى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط الشخصين المشار إليهما (لهما معلومات جنائية - مقيمان بالقاهرة)، وبحوزتهما (كمية من مخدر البودر)، بمواجهتهما أقرا بتعاطيهما للمواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.