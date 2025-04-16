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الأربعاء 16 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القابضة للكهرباء تجدد الثقة لـ6 رؤساء شركات توزيع

رئيس القابضة للكهرباء
رئيس القابضة للكهرباء
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أصدر المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء قرارا بتجديد الثقة  لــ6 رؤساء شركات توزيع الكهرباء. 

وشمل القرار تجديد الثقة في كل من

  • المهندس رأفت شمعة رئيسا لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء
  • المهندس احمد صدقي رئيسا لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
  • المهندس طارق عبد الشافي رئيسا لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
  • المهندس ايهاب الفقي رئيسا لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
  • المهندس بهجت عبد الحليم رئيسا لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
  • المهندس سامي وردة رئيسا لشركة القناه لتوزيع الكهرباء
الشركه القابضه للكهرباء تجديد الثقة لــ 6 رؤساء شركات توزيع الكهرباء