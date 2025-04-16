القابضة للكهرباء تجدد الثقة لـ6 رؤساء شركات توزيع

أصدر المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء قرارا بتجديد الثقة لــ6 رؤساء شركات توزيع الكهرباء.
وشمل القرار تجديد الثقة في كل من
- المهندس رأفت شمعة رئيسا لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء
- المهندس احمد صدقي رئيسا لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
- المهندس طارق عبد الشافي رئيسا لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
- المهندس ايهاب الفقي رئيسا لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
- المهندس بهجت عبد الحليم رئيسا لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
- المهندس سامي وردة رئيسا لشركة القناه لتوزيع الكهرباء